Traffico Roma del 29-07-2019 ore 07:30
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SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ENTRATA
SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIAL EST DIREZIONE CENTRO
CODE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA AL RACCORDO
SULLA FLAMINIA FINO A VI DEI DUE PONTI SULLA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma