Traffico Roma del 29-07-2019 ore 08:00

SUL GRA CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLA CASILINA ALL’APPIA ED IN ENTRATA

SULLA DIRMAZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIAL EST DIREZIONE CENTRO

CODE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA AL RACCORDO

SULLA FLAMINIA FINO A VI DEI DUE PONTI SULLA SALRIA ALL’ALTEZZA DELLA

MOTORIZZAZIONE CIVILE

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma