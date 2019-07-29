Traffico Roma del 29-07-2019 ore 08:30
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SUL GRA CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST ANCHE
PER UN INCIDENTE DOPO FIORENTINI .
UN INCIDENTE IN CITTA’ CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E’
AVVENUTO IN VIA GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA SAN PIETRO IN MONTORIO,
CODE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE , SEGNALIAMO TRAFFICO
INTENSO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA
ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, QUI A CAUSA DI LAVORI .
SULLA PONTINA INVECE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI
DECIMA IN DIREZIONE ROMA .
SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI A DOMENICA 18 AGOSTO LA
CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO-SULMONA SARÀ
SOSPESA FRA TIVOLI E CARSOLI. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma