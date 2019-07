Traffico Roma del 29-07-2019 ore 09:00

SUL GRA CODE PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN ENTRATA AL RACCORDO

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST ANCHE

PER UN INCIDENTE DOPO FIORENTINI .

UN INCIDENTE IN CITTA’ CON POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE E’

AVVENUTO IN VIA GARIBALDI ALL’ALTEZZA DI PIAZZA SAN PIETRO IN MONTORIO,

CODE SULLE PRINCIPALI STRADE IN ENTRATA ALLA CAPITALE , SEGNALIAMO TRAFFICO

INTENSO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI E SULLA SALARIA

ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE, QUI A CAUSA DI LAVORI .

SULLA PONTINA INVECE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO MONTE D’ORO A VIA DI

DECIMA IN DIREZIONE ROMA .

SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI A DOMENICA 18 AGOSTO LA

CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA FL2 ROMA-TIVOLI-AVEZZANO-SULMONA SARÀ

SOSPESA FRA TIVOLI E CARSOLI. PREVISTI BUS SOSTITUTIVI

MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL

NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE

ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.

———————–

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma