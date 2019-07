Traffico Roma del 29-07-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA LUNEDI 29 LUGLIO 2019 ORE 9:20 MARIA BARBARA TAORMINA



SUL GRA CODE PER TRAFFICO E A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA

TRA CASILINA E APPIA ED IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE

DALLA ROMA FIUMICINO ALLA PONTINA E PER TRAFFICO FILE DALLA PRENESTINA ALLA

TIBURTINA

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN

DIREZIONE DEL CENTRO

IN CITTA’ RIAPERTA AL TRAFFICO VIA SELVA CANDIDA DA VIA BOCCEA A VIA

MOMBARUZZO NELLE DUE DIREZIONI, RIAPERTA VIA MATTIA BATTISTINI DA VIA LUCIO

II A VIA ENNIO BONIFAZI E NEI PRESSI DELLA CASILINA RAIPERTA VIA BENEDETTO

TROTI DA VIA ACAUARONI A VIA ANGELO MARABINI

AL VIA DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA DOVE E’ STATO ATTIVATO UN DIVIETO

DI TRANSITO TRA VIALE REGINA MARGHERITA E PIAZZA DALMAZIA-

TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO

