Traffico Roma del 29-07-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA LUNEDI 29 LUGLIO 2019 ORE 9:20 MARIA BARBARA TAORMINA
DALLA CENTRALE LUCEVERDE,
UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI
SUL GRA CODE PER TRAFFICO E A CAUSA DI UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA
TRA CASILINA E APPIA ED IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN ALTRO INCIDENTE
DALLA ROMA FIUMICINO ALLA PONTINA E PER TRAFFICO FILE DALLA PRENESTINA ALLA
TIBURTINA
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST IN
DIREZIONE DEL CENTRO
IN CITTA’ RIAPERTA AL TRAFFICO VIA SELVA CANDIDA DA VIA BOCCEA A VIA
MOMBARUZZO NELLE DUE DIREZIONI, RIAPERTA VIA MATTIA BATTISTINI DA VIA LUCIO
II A VIA ENNIO BONIFAZI E NEI PRESSI DELLA CASILINA RAIPERTA VIA BENEDETTO
TROTI DA VIA ACAUARONI A VIA ANGELO MARABINI
AL VIA DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA DOVE E’ STATO ATTIVATO UN DIVIETO
DI TRANSITO TRA VIALE REGINA MARGHERITA E PIAZZA DALMAZIA-
TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO
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