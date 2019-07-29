Traffico Roma del 29-07-2019 ore 11:30
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IN CITTA’ UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI
VIA PESCAGLIA NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE IN PRATI POSSIBILI DISAGI PER UN
INCIDENTE IN LUNGOTEVERE MICHELANGELO
AL VIA DA OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI
GIURECONSULTI DOVE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, DALLE 10 ALLE
17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO.
SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA DOVE E’ STATO ATTIVATO UN DIVIETO
DI TRANSITO TRA VIALE REGINA MARGHERITA E PIAZZA DALMAZIA-
TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO
ED ANCORA LAVORI FINO AL 9 AGOSTO CON UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA
AMICO ASPERTINI ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA MONACA NELLE DUE
DIREZIONI.
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AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma