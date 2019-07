Traffico Roma del 29-07-2019 ore 12:30

IN CITTA’ UN INCIDENTE E’ AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DI

VIA PESCAGLIA NELLE DUE DIREZIONI, MENTRE IN PRATI POSSIBILI DISAGI PER UN

INCIDENTE IN LUNGOTEVERE MICHELANGELO

AL VIA DA OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI

GIURECONSULTI DOVE E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, DALLE 10 ALLE

17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO.

SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA DOVE E’ STATO ATTIVATO UN DIVIETO

DI TRANSITO TRA VIALE REGINA MARGHERITA E PIAZZA DALMAZIA-

TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO

ED ANCORA LAVORI FINO AL 9 AGOSTO CON UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SU VIA

AMICO ASPERTINI ALL’ALTEZZA DI VIA DI TOR BELLA MONACA NELLE DUE

DIREZIONI.

AUTORE: MARIA BARBARA TAORMINA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma