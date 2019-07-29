Traffico Roma del 29-07-2019 ore 14:30
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RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO
ANULARE DIREZIONE CENTRO.
SONO INIZIATI OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI
GIURECONSULTI SUL POSTO C’E’ UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, FINO ALLE
17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO.
SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA CHIUSA TRA VIALE REGINA MARGHERITA
E PIAZZA DALMAZIA .TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO
ED ANCORA LAVORI FINO AL 9 AGOSTO CON UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA
PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA TORRENOVA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: SILVIA SCIUBBA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma