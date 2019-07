Traffico Roma del 29-07-2019 ore 14:30

RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO

ANULARE DIREZIONE CENTRO.

SONO INIZIATI OGGI I LAVORI SU VIA BOCCEA ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI

GIURECONSULTI SUL POSTO C’E’ UNA RIDUZIONE DELLA CARREGGIATA, FINO ALLE

17 . I LAVORI DOVREBBERO TERMINARE ALLE 17 DEL 10 AGOSTO.



SEMPRE DA OGGI I LAVORI SU VIA DALMAZIA CHIUSA TRA VIALE REGINA MARGHERITA

E PIAZZA DALMAZIA .TERMINE PREVISTO PER IL 12 AGOSTO

ED ANCORA LAVORI FINO AL 9 AGOSTO CON UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA IN VIA

PRENESTINA ALL’ALTEZZA DI VIA TORRENOVA.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA PAGINA FACEBOOK @LUCEVERDEROMA

———————–

AUTORE: SILVIA SCIUBBA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma