Traffico Roma del 29-07-2019 ore 17:00
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CI SONO PROBLEMI NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE
AVVENUTO IN CARREGGIATA ESTERNA, E CHE HA VISTO TRA L’ALTRO IL RIBALTAMENTO
DI UNA VETTURA, STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALL’USCITA LAURENTINA IN DIREZIONE APPIA.
QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA
STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA ALL’INTERSEZIONE CON PIAZZALE
MARESCIALLO GIARDINO. INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI.
A PRIMAVALLE VIA MATTIA BATTISTINI RESTA CHIUSA AL TRAFFICO PER IL DISSESTO
DELLA SEDE STRADALE TRA VIA LUCIO II E VIA ENNIO BONIFAZI.
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma