Traffico Roma del 29-07-2019 ore 17:30
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DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA
INTERNA STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO
ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA.
ANCORA NEL QUADRANTE NORD CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE
SANT’ALESSANDRO E BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA.
NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE ORA PER TRAFFICO MOLTO INTENSO IN
CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA/ACILIA SINO ALLO SVINCOLO
ROMANINA.
QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA
STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
INCIDENTE SULLA NOMENTANA, CI SONO CODE IN USCITA DAL CENTRO TRA LA
TANGENZIALE E IL PONTE SULL’ANIENE.
A PRIMAVALLE VIA MATTIA BATTISTINI RESTA CHIUSA AL TRAFFICO PER IL DISSESTO
DELLA SEDE STRADALE TRA VIA LUCIO II E VIA ENNIO BONIFAZI.
PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI TORRE ROSSA TRA VIA AURELIA
ANTICA E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI.
LUNGHE CODE IN VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V.
GROSSI PROBLEMI SULLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE A PARTIRE
DALL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO SINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI
LATINA.
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma