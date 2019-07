Traffico Roma del 29-07-2019 ore 18:00

DIFFICOLTÀ SUL RACCORDO ANULARE; UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA

INTERNA STA PROVOCANDO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO

ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA.

ANCORA NEL QUADRANTE NORD CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE

SANT’ALESSANDRO E BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA.

NELLA ZONA SUD DEL RACCORDO CODE ORA PER TRAFFICO MOLTO INTENSO IN

CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA/ACILIA SINO ALLO SVINCOLO

ROMANINA.

QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA

STAZIONE FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

INCIDENTE SULLA NOMENTANA, CI SONO CODE IN USCITA DAL CENTRO TRA LA

TANGENZIALE E IL PONTE SULL’ANIENE.

A PRIMAVALLE VIA MATTIA BATTISTINI RESTA CHIUSA AL TRAFFICO PER IL DISSESTO

DELLA SEDE STRADALE TRA VIA LUCIO II E VIA ENNIO BONIFAZI.

PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI TORRE ROSSA TRA VIA AURELIA

ANTICA E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI.

LUNGHE CODE IN VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V.

GROSSI PROBLEMI SULLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA CODE A PARTIRE

DALL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO SINO A POMEZIA NORD IN DIREZIONE DI

LATINA.

AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma