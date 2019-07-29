Traffico Roma del 29-07-2019 ore 18:30
Più informazioni su
RESTA DECISAMENTE TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE; LUNGHE CODE IN
CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN
DIREZIONE APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALL’USCITA ROMANINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI DALLA
PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE QUINDI SALARIA. SI TRATTA
IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE.
DISAGI SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE
FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
A PRIMAVALLE VIA MATTIA BATTISTINI RESTA CHIUSA AL TRAFFICO PER IL DISSESTO
DELLA SEDE STRADALE TRA VIA LUCIO II E VIA ENNIO BONIFAZI.
PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI TORRE ROSSA TRA VIA AURELIA
ANTICA E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI.
LUNGHE CODE IN VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V.
INCIDENTE IN VIA DEL CASALETTO, ALTRO INCIDENTE IN VIALE IPPOCRATE.
POSSIBILI DISAGI.
INCIDENTE SULLA VIA APPIA PIGNATELLI, ALL’ALTEZZA DI VIA ANNIA REGILLA, CI
SONO CODE IN USCITA DA ROMA. CODE ANCHE – PER TRAFFICO INTENSO – IN VIA DI
TOR CARBONE.
LA SITUAZIONE PIÙ CRITICA IN QUESTE ORE SULLA PONTINA, UN INCIDENTE PROVOCA
CODE A PARTIRE DALL’INCROCIO CON LA CRISTOFORO COLOMBO SINO A POMEZIA IN
DIREZIONE DI LATINA.
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL
NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
———————–
AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma