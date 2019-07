Traffico Roma del 29-07-2019 ore 20:00

ANCORA LUNGHE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A

PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA.

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA

FIUMICINO SINO ALL’USCITA ROMANINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI – SEMPRE IN

CARREGGIATA ESTERNA – DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE

QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE.

CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, IN COMPLANARE, DALLO SVINCOLO

DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO AL RACCORDO.

DISAGI SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE

FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.

A PRIMAVALLE VIA MATTIA BATTISTINI RESTA CHIUSA AL TRAFFICO PER IL DISSESTO

DELLA SEDE STRADALE TRA VIA LUCIO II E VIA ENNIO BONIFAZI.

PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI TORRE ROSSA TRA VIA AURELIA

ANTICA E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INEVITABILI LE

RIPERCUSSIONI. TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DI BOCCEA NELLE DUE DIREZIONI.

LUNGHE CODE IN VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V.

LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, RISOLTI GLI INCIDENTI

REGISTRATI SINO A MEZZ’RA FA RESTANO CODE DA SPINACETO A POMEZIA NORD IN

DIREZIONE DI LATINA.

PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI

INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO PROFILO TWITTER @LUCEVERDEROMA E A VISITARE

LA NOSTRA PAGINA FACEBOOK.

———————–

AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma