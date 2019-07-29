Traffico Roma del 29-07-2019 ore 20:00
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ANCORA LUNGHE CODE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE A
PARTIRE DALLA NOMENTANA SINO ALL’USCITA CASILINA IN DIREZIONE APPIA.
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA
FIUMICINO SINO ALL’USCITA ROMANINA, CI SONO POI INCOLONNAMENTI – SEMPRE IN
CARREGGIATA ESTERNA – DALLA PRENESTINA ALLO SVINCOLO BUFALOTTA IN DIREZIONE
QUINDI SALARIA. SI TRATTA IN QUESTO CASO DI UN INCIDENTE.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA, IN COMPLANARE, DALLO SVINCOLO
DI VIALE PALMIRO TOGLIATTI SINO AL RACCORDO.
DISAGI SULLA VIA AURELIA, CAUSA LAVORI CODE ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE
FERROVIARIA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE.
A PRIMAVALLE VIA MATTIA BATTISTINI RESTA CHIUSA AL TRAFFICO PER IL DISSESTO
DELLA SEDE STRADALE TRA VIA LUCIO II E VIA ENNIO BONIFAZI.
PER LO STESSO MOTIVO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI TORRE ROSSA TRA VIA AURELIA
ANTICA E PIAZZA DI VILLA CARPEGNA IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INEVITABILI LE
RIPERCUSSIONI. TRAFFICO CONGESTIONATO IN VIA DI BOCCEA NELLE DUE DIREZIONI.
LUNGHE CODE IN VIA AURELIA ANTICA E IN VIA DEL CASALE DI SAN PIO V.
LEGGERMENTE MIGLIORATA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, RISOLTI GLI INCIDENTI
REGISTRATI SINO A MEZZ’RA FA RESTANO CODE DA SPINACETO A POMEZIA NORD IN
DIREZIONE DI LATINA.
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma