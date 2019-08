Traffico Roma del 29-08-2019 ore 07:30

CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI

POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA

GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà, E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.

UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLA VIA PRENESTINA: è AVVENUTO UN INCIDENTE

AL DI FUORI DEL GRA TRA TORRE ANGELA E ACQUA VERGINE, E CI SONO

RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA di Pratolungo Casilino.

PRIME CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO Tra Via

Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà, per traffico intenso

sulla viabilità ordinaria.

OGGI PROVE DI CONCORSO AL CENTRO CONGRESSUALE DI VIA AURELIA: A PARTIRE

Dalle 8:00 Possibili difficoltà di circolazione ALL’altezza DI Via Nicola

Lombardi durante l’afflusso dei numerosi candidati.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma