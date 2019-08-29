Traffico Roma del 29-08-2019 ore 08:00
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CIRCOLAZIONE SCARSA, IN QUESTE ORE, SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE. AI
POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA
GUIDA, RIDUCENDO LA VELOCITà, E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA.
UNICA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SULLA VIA PRENESTINA: è AVVENUTO UN INCIDENTE
AL DI FUORI DEL GRA TRA TORRE ANGELA E ACQUA VERGINE, E CI SONO
RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA di Pratolungo Casilino.
PRIME CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO Tra Via
Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà, per traffico intenso
sulla viabilità ordinaria.
OGGI PROVE DI CONCORSO AL CENTRO CONGRESSUALE DI VIA AURELIA: A PARTIRE
Dalle 8:00 Possibili difficoltà di circolazione ALL’altezza DI Via Nicola
Lombardi durante l’afflusso dei numerosi candidati.
PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL
TRAFFICO VI INVITIAMO A CONTATTARE IL CONTACT CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO
GRATUITO 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma