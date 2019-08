Traffico Roma del 29-08-2019 ore 09:30

SUL Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA, code PER incidente fra LO

Svincolo DELLA Via Tuscolana e L’USCITA PER LA Via Ardeatina in direzione

PONTINA.

RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO Tra Via

Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà.

SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA

DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA TIBURTINA DAL GRA VIA DI CASALE DI SAN BASILIO.

A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI

TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO

FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA

PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO

STADIO OLIMPICO.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma