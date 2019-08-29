Traffico Roma del 29-08-2019 ore 10:00
Più informazioni su
SUL Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA, code PER incidente fra LO
Svincolo DELLA Via Tuscolana e L’USCITA PER LA Via Ardeatina in direzione
PONTINA.
RALLENTAMENTI E CODE SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 ROMA-TERAMO Tra Via
Fiorentini e LA Tangenziale est VERSO IL CENTRO CITTà.
SEMPRE VERSO IL CENTRO TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA
DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA TIBURTINA DAL GRA VIA DI CASALE DI SAN BASILIO.
A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI
TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO
FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA
PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO
STADIO OLIMPICO.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma