Traffico Roma del 29-08-2019 ore 10:30
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SUL Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA, code TRA LE USCITE TUSCOLANA
ED APPIA DIREZIONE PONTINA.
VERSO IL CENTRO CITTà TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASSIA DAL GRA A VIA DI
GROTTAROSSA, E SULLA VIA PRENESTINA APPENA FUORI IL GRA, TRA VIA LAVIANO E
VIA DELL’ACQUA VERGINE.
A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI
TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO
FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA
PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO
STADIO OLIMPICO.
ALLE PORTE DI ROMA SUD RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI
FALCOGNANA.
PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU TRAFFICO E VIABILITÀ IN TEMPO REALE VI
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma