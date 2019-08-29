Traffico Roma del 29-08-2019 ore 11:30
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A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI
TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO
FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA
PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO
STADIO OLIMPICO.
SULLA VIA NOMENTANA CHIUSA, PER LAVORI, LA CORSIA LATERALE FRA VIA ANTONIO
NIBBY E VIA CARLO FEA IN DIREZIONE DI PIAZZA SEMPIONE.
VERSO IL CENTRO CITTÀ TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA APPENA FUORI
IL GRA, TRA VIA LAVIANO E VIA DELL’ACQUA VERGINE.
ALLE PORTE DI ROMA SUD RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI
FALCOGNANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma