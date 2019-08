Traffico Roma del 29-08-2019 ore 11:30

A TOR DI QUINTO PROSEGUONO I LAVORI SU VIALE DI TOR DI QUINTO, DOVE SI

TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA PIETRO LUPI, TRA CORSO

FRANCIA E VIA DEL FORO ITALICO: INEVITABILI GLI INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA

PONTE MILVIO VERSO LA VIA FLAMINIA, E DA VIA DEL FORO ITALICO VERSO LO

STADIO OLIMPICO.

SULLA VIA NOMENTANA CHIUSA, PER LAVORI, LA CORSIA LATERALE FRA VIA ANTONIO

NIBBY E VIA CARLO FEA IN DIREZIONE DI PIAZZA SEMPIONE.

VERSO IL CENTRO CITTÀ TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PRENESTINA APPENA FUORI

IL GRA, TRA VIA LAVIANO E VIA DELL’ACQUA VERGINE.

ALLE PORTE DI ROMA SUD RALLENTAMENTI SULLA VIA ARDEATINA ALL’ALTEZZA DI

FALCOGNANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

