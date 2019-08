Traffico Roma del 29-08-2019 ore 12:30

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO

DELLA ROMA-TERAMO.

SI CIRCOLA REGOLARMENTE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULLA TANGENZIALE

EST.

PRUDENZA NEL QUARTIERE AURELIO, DOVE A CAUSA DI UN INTERVENTO DEI VIGILI

DEL FUOCO SI VIAGGIA TRAMITE UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AURELIA IN

PROSSIMITÀ DI VIA ALBERICO GENTILI.

LA CIRCOLAZIONE È PARTICOLARMENTE RALLENTATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA

VIA AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO VII CON RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI

BOCCEA.

TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI SU VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO

ANULARE E COLLE PRENESTINO DOVE SONO PRESENTI ANCHE DEI LAVORI IN CORSO.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma