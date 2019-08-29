Traffico Roma del 29-08-2019 ore 12:30
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BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO
DELLA ROMA-TERAMO.
SI CIRCOLA REGOLARMENTE ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E SULLA TANGENZIALE
EST.
PRUDENZA NEL QUARTIERE AURELIO, DOVE A CAUSA DI UN INTERVENTO DEI VIGILI
DEL FUOCO SI VIAGGIA TRAMITE UN SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA AURELIA IN
PROSSIMITÀ DI VIA ALBERICO GENTILI.
LA CIRCOLAZIONE È PARTICOLARMENTE RALLENTATA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA
VIA AURELIA ANTICA E VIA GREGORIO VII CON RIPERCUSSIONI ANCHE SU VIA DI
BOCCEA.
TRAFFICO INTENSO E CODE A TRATTI SU VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO
ANULARE E COLLE PRENESTINO DOVE SONO PRESENTI ANCHE DEI LAVORI IN CORSO.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: GIANLUCA BELFIGLIO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma