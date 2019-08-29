Traffico Roma del 29-08-2019 ore 13:30
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TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA
CAPITALE.
ANCORA DISAGI TUTTAVIA DA SEGNALARE SULLA VIA AURELIA PER UN INTERVENTO
VIGILI DEL FUOCO ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI: TRANSITO A SENSO
UNICO ALTERNATO CON INEVITABILI CODE NELLE DUE DIREZIONI.
CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTUTA PROGAMMATA PER IL
PROSSIMO 2 SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma