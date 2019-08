Traffico Roma del 29-08-2019 ore 13:30

TRAFFICO NEL COMPLESSO SCORREVOLE LUNGO LA RETE VIARIA CITTADINA DELLA

CAPITALE.

ANCORA DISAGI TUTTAVIA DA SEGNALARE SULLA VIA AURELIA PER UN INTERVENTO

VIGILI DEL FUOCO ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI: TRANSITO A SENSO

UNICO ALTERNATO CON INEVITABILI CODE NELLE DUE DIREZIONI.

CHIUSA, LO RICORDIAMO, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO

ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. RIAPERTUTA PROGAMMATA PER IL

PROSSIMO 2 SETTEMBRE.

AUTORE: PATRIZIA FERRARA

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma