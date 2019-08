Traffico Roma del 29-08-2019 ore 14:30

TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.

ANCORA DISAGI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI: PER UN

INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, CON

INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI.

A PRIMAVALLE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MARTINO V ALL’ ALTEZZA

DI VIA DEL FORTE BOCCEA

IN CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE DISAGI IN VIA DEL VANTAGGIO, ANGOLO VIA DI

RIPETTA.

AL QUARTIERE DON BOSCO RALLENTAMENTI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA

DI VIA SANTI ROMANO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE È CHIUSA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO

ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. LA RIAPERTUTA È PREVISTA PER

LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.



AUTORE: ROBERTA BRUNDU

