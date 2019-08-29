Traffico Roma del 29-08-2019 ore 14:30
Più informazioni su
TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
ANCORA DISAGI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI: PER UN
INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, CON
INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI.
A PRIMAVALLE RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIA MARTINO V ALL’ ALTEZZA
DI VIA DEL FORTE BOCCEA
IN CENTRO PER UN ALTRO INCIDENTE DISAGI IN VIA DEL VANTAGGIO, ANGOLO VIA DI
RIPETTA.
AL QUARTIERE DON BOSCO RALLENTAMENTI SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALL’ALTEZZA
DI VIA SANTI ROMANO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE È CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. LA RIAPERTUTA È PREVISTA PER
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
———————–
AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma