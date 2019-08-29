Traffico Roma del 29-08-2019 ore 15:30
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TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE.
ANCORA DISAGI SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI: PER UN
INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO, CON
INEVITABILI RALLENTAMENTI E CODE NELLE DUE DIREZIONI.
IN CENTRO PER UN INCIDENTE DISAGI IN VIA DEL VANTAGGIO, ANGOLO VIA DI
RIPETTA.
AL RIONE MONTI RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA MERULANA
ALL’ALTEZZA DI LARGO SANT’ALFONFO.
AL TUFELLO PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO SUL VIADOTTO GOVANNI GRONCHI
IN DIREZIONE BUFALOTTA.
INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA VIA DEGLI ARGONAUTI
IN DIREZIONE FUORI CITTÀ
RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE È CHIUSA LA
GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO
ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. LA RIAPERTUTA È PREVISTA PER
LUNEDÌ 2 SETTEMBRE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: ROBERTA BRUNDU
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma