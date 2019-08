Traffico Roma del 29-08-2019 ore 17:00

NON MOLTO IL TRAFFICO REGISTRATO AL MOMENTO, NESSUNA SEGNALAZIONE SU

RACCORDO E CONSOLARI.

ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI

SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.

ALL’ESQUILINO INCIDENTE IN VIA MERULANA ALL’ALTEZZA DI LARGO SANT’ONOFRIO,

RACCOMANDIAMO LE DOVUTE ATTENZIONI.

INCIDENTE ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VIA DEGLI ARGONAUTI IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

AL PORTUENSE PER LE CONSEGUENZE DI UNA VORAGINE SI È RESA NECESSARIA LA

CHIUSURA DI VIA FRANCESCO VALAGUSSA TRA VIA DEI SILVESTRINI E VIA DANTE DE

BLASI.

A SUD DI ROMA SULLA VIA ARDEATINA CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI

ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE. SI TRATTA DI LAVORI.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

