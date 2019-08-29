Traffico Roma del 29-08-2019 ore 17:30
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TRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE ORE SULLE STRADE CITTADINE. SUL RACCORDO
ANULARE, ZONA SUD, ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA.
ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI
SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.
CAUSA INCIDENTE RALLENTAMENTI IN VIALE DELLA BUFALLOTTA ALL’ALTEZZA DI VIA
DI TOR SAN GIOVANNI.
AL PORTUENSE PER LE CONSEGUENZE DI UNA VORAGINE SI È RESA NECESSARIA LA
CHIUSURA DI VIA FRANCESCO VALAGUSSA TRA VIA DEI SILVESTRINI E VIA DANTE DE
BLASI.
LAVORI IN VIA COLLATINA CHIUSA AL TRAFFICO TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E
VIALE DELLA VENEZIA GIULIA.
A SUD DI ROMA SULLA VIA ARDEATINA CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI
ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE. SI TRATTA DI LAVORI.
TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO
GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.
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AUTORE: STEFANO BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma