Traffico Roma del 29-08-2019 ore 18:30

TRAFFICO SOSTENUTO MA ACOMPLESSIVAMENTE SCORREVOLE IN QUESTE ORE SULLE

STRADE CITTADINE.

SUL RACCORDO ANULARE, ZONA SUD, RESTANO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA

ESTERNA TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN DIREZIONE QUINDI TUSCOLANA.

ABBIAMO CODE IN VIALE DI TOR DI QUINTO ALL’ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. VI

SONO DEI LAVORI E SI TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO.

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE IN VIA AURELIA TRA PIAZZA IRNERIO E IL

RACCORDO E IN VIA AURELIA ANTICA NELLE DUE DIREZIONI.

CAUSA INCIDENTE RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI IN VIA DELLA MAGLIANA

ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA ROMA FIUMICINO.

AL PORTUENSE PER LE CONSEGUENZE DI UNA VORAGINE SI È RESA NECESSARIA LA

CHIUSURA DI VIA FRANCESCO VALAGUSSA TRA VIA DEI SILVESTRINI E VIA DANTE DE

BLASI.

LAVORI IN VIA COLLATINA CHIUSA AL TRAFFICO TRA PIAZZA VINCENZO MANGANO E

VIALE DELLA VENEZIA GIULIA.

A SUD DI ROMA SULLA VIA ARDEATINA CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI

ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE. SI TRATTA DI LAVORI.

RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ SULLA PONTINA TRA SPINACETO E PRATICA DI MARE

VERSO LATINA.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI DEL TRAFFICO IN TEMPO REALE, CHIAMANDO IL NUMERO

GRATUITO DI LUCEVERDE 800.18.34.34.

———————–

AUTORE: STEFANO BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma