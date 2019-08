Traffico Roma del 29-08-2019 ore 19:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO DALLA PONTINA ALL’ARDEATINA

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA.

PER INCIDENTE RALLENTAMENTI SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’ URBE VERSO IL RACCORDO ANULARE.

AL NOMENTANO TIBURTINO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CIRCONVALLAZIONER

NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI VIA LORENZO IL MAGNIFICO IN DIREZIONE S. GIOVANNI.

SULLA VIA AURELIA IN ATTESA DELLA RIMOZIONE DI UN VEICOLO ANDATO A FUOCO SI

TRANSITA A SENSO UNICO ALTERNATO ALL’ALTEZZA DI VIA ALBERICO GENTILI;

INEVITABILI RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI.

PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO.

A SUD DELLA CAPITALE CODE A TRATTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO DA VIA DI

MEZZOCAMMINO A VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

SULLA VIA ARDEATINA CODE DAL DIVINO AMORE A VIA DELLA FALCOGNANA IN USCITA

DALL CITTÀ.

RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE È CHIUSA LA

GALLERIA GIOVANNI XXIII TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO

ITALICO, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. LA RIAPERTUTA LUNEDÌ 2

SETTEMBRE.



