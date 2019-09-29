Traffico Roma del 29-09-2019 ore 07:30
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TRAFFICO SCORREVOLE, ADDIRITTURA SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DI DOMENICA 29
SETTEMBRE SULLE STRADE DELLA CAPITALE
SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA
SALUTE DEL CUORE.
PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATI NELLA MATTINATA IL
LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE
MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO. DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E
PER LE LINEE BUS DI ZONA.
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO GIÀ DA QUESTA MATTINA CON DIVIETI DI
TRANSITO E SOSTA NELL’AREA CIRCOSTANTELO STADIO OLIMPICO IN ATTESA
DELL’INCOTRO DI CALCIO LAZIO-GENOA. PREVISTO PER LE 15
PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B
E LA METRO C AL COLOSSEO.
E ANCHE OGGI LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER
L’INTERA GIORNATA, ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL
PERCORSO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma