Traffico Roma del 29-09-2019 ore 07:30

TRAFFICO SCORREVOLE, ADDIRITTURA SCARSO IN QUESTE PRIME ORE DI DOMENICA 29

SETTEMBRE SULLE STRADE DELLA CAPITALE

SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA

SALUTE DEL CUORE.

PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATI NELLA MATTINATA IL

LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE

MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO. DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E

PER LE LINEE BUS DI ZONA.



DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO GIÀ DA QUESTA MATTINA CON DIVIETI DI

TRANSITO E SOSTA NELL’AREA CIRCOSTANTELO STADIO OLIMPICO IN ATTESA

DELL’INCOTRO DI CALCIO LAZIO-GENOA. PREVISTO PER LE 15

PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO TRA LA METRO B

E LA METRO C AL COLOSSEO.

E ANCHE OGGI LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E LAURANTINA È INTERROTTA PER

L’INTERA GIORNATA, ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA BUS MB. REGOLARE IL

PERCORSO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-IONIO.

