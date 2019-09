Traffico Roma del 29-09-2019 ore 08:30

POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI

VIA MONTE PELOSO

CHIUSA AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE LA CORSIA LATERALE LATO STADIO

DI VIALE DELLE TERME DI CARACALLA

SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA

SALUTE DEL CUORE.

PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATE FINO ALLE 12 MOLTE

STRADE DEL QUARTIERE, I LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA

VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO.

DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E PER LE LINEE BUS DI ZONA.



DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO GIÀ DA QUESTA MATTINA CON DIVIETI DI

TRANSITO E DI SOSTA NELL’AREA CIRCOSTANTELO STADIO OLIMPICO IN ATTESA

DELL’INCOTRO DI CALCIO LAZIO-GENOA. PREVISTO PER LE 15

E ANCHE OGGI PER L’INTERA GIORNATA LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E

LAURANTINA È INTERROTTA PER LAVORI , ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA

BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-

IONIO.

