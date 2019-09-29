Traffico Roma del 29-09-2019 ore 09:30
Più informazioni su
POSSIBILI RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI
VIA MONTE PELOSO
CHIUSA AL TRAFFICO PER UNA MANIFESTAZIONE LA CORSIA LATERALE LATO STADIO
DI VIALE DELLE TERME DI CARACALLA
SI CORRE OGGI LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”, LA CORSA A SOSTEGNO DELLA
SALUTE DEL CUORE.
PARTENZA ALLE 09.00 DAL QUARTIERE FLAMINIO , IMPEGNATE FINO ALLE 12 MOLTE
STRADE DEL QUARTIERE, I LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA
VITTORIA E OBERDAN, PONTE MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO.
DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E PER LE LINEE BUS DI ZONA.
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO GIÀ DA QUESTA MATTINA CON DIVIETI DI
TRANSITO E DI SOSTA NELL’AREA CIRCOSTANTELO STADIO OLIMPICO IN ATTESA
DELL’INCOTRO DI CALCIO LAZIO-GENOA. PREVISTO PER LE 15
E ANCHE OGGI PER L’INTERA GIORNATA LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E
LAURANTINA È INTERROTTA PER LAVORI , ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA
BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-
IONIO.
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NOSTRO SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE
ROMA DISPONIBILE PER ANDROID E IOS.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma