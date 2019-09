Traffico Roma del 29-09-2019 ore 10:30

nulla di nuovo sulle strade della capitale, dove il traffico risulta

scorrevole, regolare la circolazine anche sull’intero anello del raccordo

anulare

nella zona nord della citta’ si sta correndo LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”,

LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE.

IMPEGNATE FINO ALLE 12 le strade del QUARTIERE FLAMINIO tra queste , I

LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE

MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO. DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E

PER LE LINEE BUS DI ZONA.

PER UN’altra MANIFESTAZIONE e’ CHIUSA AL TRAFFICO LA CORSIA LATERALE LATO

STADIO DI VIALE DELLE TERME DI CARACALLA



DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA sono

attivi NELL’AREA CIRCOSTANTE LO STADIO OLIMPICO IN ATTESA DELL’INCOTRO DI

CALCIO LAZIO-GENOA. PREVISTO PER LE 15

E ANCHE OGGI PER L’INTERA GIORNATA LA METRO B TRA CASTRO PRETORIO E

LAURANTINA È INTERROTTA PER LAVORI , ATTIVA IN QUESTO TRATTO LA LINEA

BUS MB. REGOLARE IL PERCORSO CASTRO PRETORIO-REBIBBIA E CASTRO PRETORIO-

IONIO.

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma