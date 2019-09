Traffico Roma del 29-09-2019 ore 11:30

TRAFFICO GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA SI

STANNO FORMANDO CODE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO

DELL’URBE, PER LA PESENZA DI UN CANTIERE

MENTRE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI

VIA DI TORRENOVA

ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA

DE LA GIUSTINIANA

NELLA ZONA NORD DELLA CITTA’ SI STA CORRENDO LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”,

LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE.

IMPEGNATE FINO ALLE 12 LE STRADE DEL QUARTIERE FLAMINIO TRA QUESTE , I

LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE

MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO. DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E

PER LE LINEE BUS DI ZONA.

PER UN’ALTRA MANIFESTAZIONE E’ CHIUSA AL TRAFFICO LA CORSIA LATERALE LATO

STADIO DI VIALE DELLE TERME DI CARACALLA



DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA SONO

ATTIVI NELL’AREA CIRCOSTANTE LO STADIO OLIMPICO IN ATTESA DELL’INCOTRO DI

CALCIO LAZIO-GENOA. PREVISTO PER LE 15

