Traffico Roma del 29-09-2019 ore 11:30
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TRAFFICO GENERALMENTE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE, TUTTAVIA SI
STANNO FORMANDO CODE SULLA VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO
DELL’URBE, PER LA PESENZA DI UN CANTIERE
MENTRE E’ UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI
VIA DI TORRENOVA
ALTRE CODE PER TRAFFICO SULLA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA
DE LA GIUSTINIANA
NELLA ZONA NORD DELLA CITTA’ SI STA CORRENDO LA 5^ EDIZIONE “CARDIO RACE”,
LA CORSA A SOSTEGNO DELLA SALUTE DEL CUORE.
IMPEGNATE FINO ALLE 12 LE STRADE DEL QUARTIERE FLAMINIO TRA QUESTE , I
LUNGOTEVERE FLAMINIO, THAON DE REVEL, DELLA VITTORIA E OBERDAN, PONTE
MILVIO, VIA CAPOPRATI E PONTE RISORGIMENTO. DEVIAZIONI PER IL TRAFFICO E
PER LE LINEE BUS DI ZONA.
PER UN’ALTRA MANIFESTAZIONE E’ CHIUSA AL TRAFFICO LA CORSIA LATERALE LATO
STADIO DI VIALE DELLE TERME DI CARACALLA
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA SONO
ATTIVI NELL’AREA CIRCOSTANTE LO STADIO OLIMPICO IN ATTESA DELL’INCOTRO DI
CALCIO LAZIO-GENOA. PREVISTO PER LE 15
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34.
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma