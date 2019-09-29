Traffico Roma del 29-09-2019 ore 12:30
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LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E
ARNANOVA DIREZIONE MARE
ALTRO INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA
E ANCORA IN VIA DI VIGNA MURATA ALL’ALTEZZA DI VIA STEFANO GRADI
CODE PER TRAFFICO INVECE SULLA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA
DE LA GIUSTINIANA
SI RALLENTA CON CODE A TRATTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE
CASILINA E TUSCOLANA PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE CARREGGIATE
RIAPERTA AL TRAFFICO LA CORSIA LATERALE LATO STADIO DI VIALE DELLE TERME
DI CARACALLA , CHIUSA DA QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE
DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA SONO
ATTIVI NELL’AREA CIRCOSTANTE LO STADIO OLIMPICO IN ATTESA DELL’INCOTRO DI
CALCIO LAZIO-GENOA. PREVISTO PER LE 15
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AUTORE: MASSIMO VESCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma