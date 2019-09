Traffico Roma del 29-09-2019 ore 12:30

LUNGHE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA AURELIA TRA VIA DEL CASALE LUMBROSO E

ARNANOVA DIREZIONE MARE

ALTRO INCIDENTE SULLA VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA

E ANCORA IN VIA DI VIGNA MURATA ALL’ALTEZZA DI VIA STEFANO GRADI

CODE PER TRAFFICO INVECE SULLA VIA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA

DE LA GIUSTINIANA

SI RALLENTA CON CODE A TRATTI ANCHE SUL RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE

CASILINA E TUSCOLANA PER TRAFFICO INTENSO NELLE DUE CARREGGIATE

RIAPERTA AL TRAFFICO LA CORSIA LATERALE LATO STADIO DI VIALE DELLE TERME

DI CARACALLA , CHIUSA DA QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE



DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI TRANSITO E DI SOSTA SONO

ATTIVI NELL’AREA CIRCOSTANTE LO STADIO OLIMPICO IN ATTESA DELL’INCOTRO DI

CALCIO LAZIO-GENOA. PREVISTO PER LE 15

AUTORE: MASSIMO VESCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma