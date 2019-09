Traffico Roma del 29-09-2019 ore 13:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA A PARTIRE DAL GRA IN USCITA

DALLA CITTà SINO A LA GIUSTINIANA, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL CENTRO SINO A

VIA DI GROTTAROSSA.

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO

FRANCIA VERSO VIA DEL FORO ITALICO.

PROPRIO SU VIA DEL FORO ITALICO IL TRAFFICO è RALLENTATO DALLA VIA SALARIA

A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, DOVE ALLE

15:00 è IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO DI SERIE A TRA LAZIO E GENOA: GIà

ATTIVA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI TRANSITO E

SOSTA NELL’ AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU Via di Vigna Murata Altezza Via Stefano

Gradi.

ANCHE AD ACILIA RALLENTAMENTI IN VIA GINO BONICHI A CAUSA DI UN INCIDENTE

GRAVE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI SAPONARA.

SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI VERSO IL LITORALE DA VIA DI MALFEDE

A VIA DI ACILIA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma