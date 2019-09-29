Traffico Roma del 29-09-2019 ore 13:30
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CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA CASSIA A PARTIRE DAL GRA IN USCITA
DALLA CITTà SINO A LA GIUSTINIANA, MA ANCHE IN DIREZIONE DEL CENTRO SINO A
VIA DI GROTTAROSSA.
RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA FLAMINIA DA VIA DI GROTTAROSSA A CORSO
FRANCIA VERSO VIA DEL FORO ITALICO.
PROPRIO SU VIA DEL FORO ITALICO IL TRAFFICO è RALLENTATO DALLA VIA SALARIA
A VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO, DOVE ALLE
15:00 è IN PROGRAMMA L’INCONTRO DI CALCIO DI SERIE A TRA LAZIO E GENOA: GIà
ATTIVA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI TRANSITO E
SOSTA NELL’ AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU Via di Vigna Murata Altezza Via Stefano
Gradi.
ANCHE AD ACILIA RALLENTAMENTI IN VIA GINO BONICHI A CAUSA DI UN INCIDENTE
GRAVE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DI VIA DI SAPONARA.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO CODE A TRATTI VERSO IL LITORALE DA VIA DI MALFEDE
A VIA DI ACILIA.
PER INFORMAZIONI O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO, CHIAMA IL CONTACT
CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: DANIELE GUERRISI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma