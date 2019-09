Traffico Roma del 29-09-2019 ore 14:30

circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale.

aLLO STADIO OLIMPICO in programma tra poco, ALLE 15:00, l’iNCONTRO DI

CALCIO DI SERIE A TRA LAZIO E GENOA: ATTIVA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI

TRAFFICO CON DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELL’ AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO

SPORTIVO.

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU Via di Vigna Murata Altezza Via Stefano

Gradi.

incidente grave anche al Lido di Ostia sul Lungomare paolo Toscanelli:

inevitabili i rallentamenti.

nel pomeriggio al Palottomatica dell’eur ALLE 17:30 in programma l’incontro

di basket tra Virtus Roma e. Brindisi valevole per il Campionato Nazionale

di Serie A1.

PER SAPERNE DI PIÙ SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE CHIAMA LUCEVERDE AL NUMERO

GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma