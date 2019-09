Traffico Roma del 29-09-2019 ore 15:30

circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale.

aLLO STADIO OLIMPICO in PIENO SVOLGIMENTO l’iNCONTRO DI CALCIO DI SERIE A

TRA LAZIO E GENOA: ATTIVA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON

DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELL’ AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

incidente grave al Lido di Ostia sul Lungomare paolo Toscanelli:

inevitabili i rallentamenti.

nel pomeriggio al Palottomatica dell’eur ALLE 17:30 in programma l’incontro

di basket tra Virtus Roma e Brindisi, valevole per il Campionato Nazionale

di Serie A1.

