Traffico Roma del 29-09-2019 ore 16:30

trFFICO REGOLARE E SCORREVOLE sulla rete viaria della capitale.

aLLO STADIO OLIMPICO in PIENO SVOLGIMENTO l’iNCONTRO DI CALCIO DI SERIE A

TRA LAZIO E GENOA: ATTIVA UNA DISCIPLINA PROVVISORIA DI TRAFFICO CON

DIVIETI DI TRANSITO E SOSTA NELL’ AREA CIRCOSTANTE L’IMPIANTO SPORTIVO.

TRA POCO ALLE 17:30, al Palottomatica dell’eur in programma l’incontro di

basket tra Virtus Roma e Brindisi, valevole per il Campionato Nazionale di

Serie A1.

IN TEMA DI TRASPORTO PUBBLICO, ANTICIPIAMO LA Nuova fase di revisione della

rete dei bus in seguito all’apertura del corridoio della mobilità Eur-

Laurentina Tor Pagnotta. Da DOMANI, lunedì 30 settembre, alcune linee della

zona sud della città cambieranno percorso per migliorare la corrispondenza

con il filobus 74 ed i bus che collegano Spinaceto all’Eur e alla linea B

della metropolitana.

Le modifche interesseranno quattro linee: 071, 073, 074 e 795.

