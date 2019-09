Traffico Roma del 29-09-2019 ore 17:30

A MONTESACRO ALTO TRAFFICO RALLENTATO PER INCIDENTE SULLA Via Nomentana

all’Altezza di Via Gaspara Stampa in direzione DEL Centro Città.

INCIDENTE ANCHE SULLA Via Prenestina all’Altezza di Viale Palmiro

Togliatti: CI SONO rallentamenti in ENTRAMBE LE direzionI.

IN CENTRO traffico rallentato PER incidente SU Via del Traforo fra Via

Rasella e Largo del Tritone in direzione DI Piazza di Spagna.

TRA POCO ALLE 17:30, al Palottomatica dell’eur in programma l’incontro di

basket tra Virtus Roma e Brindisi, valevole per il Campionato Nazionale di

Serie A1.

SUL Grande Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA Traffico rallentato fra

LE USCITE Flaminia e Salaria.

RALLENTAMENTI ANCHE SULL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO VERSO ROMA, ALL’ALTEZZA

DELLO SVINCOLO D’INGRESSO SUL GRA.

AUTORE: DANIELE GUERRISI

