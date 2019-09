Traffico Roma del 29-09-2019 ore 18:30

a roma nord, code in entrata in città sulla cassia bis da formello al gra e

sulla via flaminia tra corso francia ed il gra in entrambe le direzioni.

su via del foro italico code dalla galleria giovanni xxiii sino all’uscita

per la via salaria in direzione san giovanni; proseguendo sulla tangenziale

est altre code da via dei monti tiburtini alla rampa d’ingresso per l’a24

roma-teramo.

sul percorso urbano dell’a24 incolonnamenti a tratti in direzione del

centro città dal gra a viale palmiro togliatti e da portonaccio sino alla

TANGENZIALE EST.

incolonanmenti sulla Diramazione Roma Nord fra Settebagni ed il Gra

verso roma.

SUL Grande Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA code fra lo svincolo

per l’ospedale sant’andrea e l’uscita per la via Salaria; proseguendo

TRAFFICO RALLENTATO dalla bufalotta alla casilina e dalla diramazione di

roma sud allo svincolo di ciampino.

rallentamenti anche in carreggiata esterna dalla laurentina alla

diramazione di roma sud.

sulla stessa diramazione di roma sud code di 2 km a partire da torrenova

per le difficoltà d’immissione sul gra.

alle porte di roma sud code sulla via pontina da pomezia a castel di decima

verso l’eur.

