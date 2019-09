Traffico Roma del 29-09-2019 ore 19:30

INCOLONNaMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FRA SETTEBAGNI ED IL GRA

VERSO ROMA.

a roma nord, code in entrata in città sulla cassia bis da le rughe al gra e

sulla via flaminia dal gra a via dei due ponti.

su via del foro italico code da corso francia sino all’uscita per la via

salaria in direzione san giovanni; proseguendo sulla tangenziale est altre

code da via prenestina a viale castrense.

sul percorso urbano dell’a24 incolonnamenti a tratti in direzione del

centro città dal gra a viale palmiro togliatti e da portonaccio sino alla

TANGENZIALE EST.

SUL Grande Raccordo Anulare, IN CARREGGIATA INTERNA code fra LE USCITE

CASSIA E Salaria; proseguendo TRAFFICO RALLENTATO dalla nomentana alla via

ardeatina.

rallentamenti e code anche in carreggiata esterna dalla pontina alla

diramazione di roma sud.

sulla stessa diramazione di roma sud code di 2 km a partire da torrenova

per le difficoltà d’immissione sul gra.

trafficata anche l’autostrada roma-fiumiicno da ponte galeria al gra verso

roma.

alle porte di roma sud code sulla via pontina da pomezia a castel di decima

verso l’eur.

PER INFORMAZIONI O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SUL TRAFFICO, CHIAMA IL CONTACT

CENTER DI LUCEVERDE AL NUMERO GRATUITO 800-18-34-34; MUOVITI CON NOI!

———————–

AUTORE: DANIELE GUERRISI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma