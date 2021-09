Traffico Roma del 29-09-2021 ore 19:30

Luceverde Roma Lazio nei sul grande raccordo anulare file lungo la carreggiata esterna tra la Pontina era diramazione Roma Sud tra la Prenestina e la Tiburtina si sta in coda in carreggiata interna la carta e la Salaria e più avanti i collegamenti tra Nomentana e La Rustica e tra la diramazione Roma sud della via Appia sulle percorso Urbano della A24 roma-teramo traffico incolonnato tra Portonaccio e la tangenziale è su quest’ultima incolonnamenti tra Viale dei Colli della Farnesina via dei Monti Tiburtini verso San Giovanni con un incidente proprio all’altezza di via dei Monti Tiburtini con chiusure temporanee all’altezza di Viale Etiopia viale della Batteria Nomentana via caraci in direzione San Giovanni rallentamenti poi per un incidente sul lungotevere Diaz all’altezza di piazza De Bosis su via di Torrevecchia altro incidente all’altezza di via Pace ti resta chiusa Viale America a seguito di un incidente e via Cristoforo Colombo olio sulla strada su via Carmelo Bene al sottovia in direzione di via Franco arcalli dalle 17 sulla linea Roma Firenze in direzione di Roma il traffico ferroviario e rallentada Orte Settebagni per un inconveniente tecnico la linea per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito Roma foto luceverde.it da Maria Barbera Dalmine tutto Grazie per l’attenzione un servizio cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

