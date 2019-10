Traffico Roma del 29-10-2019 ore 07:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma della redazione solite cose sul grande raccordo anulare in carreggiata interna tra la Casilina e l'ardeatina i collegamenti sulla lettera turbano della 24 dal raccordo la tangenziale in direzione del centro rallentamenti sulla Salaria da Villa Spada all'aeroporto dell'Urbe verso la tangenziale a Roma Sud sulla Pontina e rallentamenti a tratti da Pomezia Castel Romano una manifestazione dalle 8 fino alle 14 è prevista in Piazza di Montecitorio dai via della Colonna Antonina all'obelisco possibili disagi nell'area circostante in tema di trasporti il traffico ferroviario è rallentato sulla linea ad alta velocità Roma Firenze in direzione di Firenze per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Settebagni Capena ritardi fino a 20 minuti per i treni in viaggio