Traffico Roma del 29-10-2019 ore 11:30

Luceverde Roma sulle Grande Raccordo Anulare Code in carreggiata esterna dall’area di servizio Prenestina al bivio con la 24 piccolo davanti sulla lettera turbano della 24 per un incidente dato la tangenziale in direzione del centro sulla tangenziale est code anche per un incidente da via dei Monti Tiburtini a via Salaria in direzione San Giovanni altro incidente confine tra la Tiburtina e Porta Maggiore in centro ricordiamo la citazione in Piazza di Montecitorio tra via della Colonna Antonina è l’obelisco all’Euro invece possibili disagi a causa di un incidente in piazza Carlo vita Finzi ed ancora uno via Pasquale II all’altezza di via Giambattista Soria un terzo incidente in via della Pisana nei pressi del raccordo anulare informazioni su questa e le altre notizie sono disponibili sul sito roma. luceverde.it o scaricando l’applicazione luceverderoma disponibile per Android e iOS domani a Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma