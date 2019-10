Traffico Roma del 29-10-2019 ore 15:30

Errore: L'attributo resource non è valido.

Luceverde Roma pomeriggio Ben ritrovati in studio Donatella Russo traffico lungo la carreggiata esterna del raccordo anulare Ci sono code a tratti dalla Pontina alla diramazione Roma Sud praticato anche il tratto Urbano della A24 Sistem coda da Portonaccio fino ad arrivare in tangenziale est e per traffico in via Cassia code tra l’ospedale San Pietro e via di Grottarossa in direzione e raccordo anulare traffico anche in viale di Tor di Quinto con rallentamenti e code tra ponte Milvio e via Pietro lupi nelle due direzioni trafficata via della Pineta Sacchetti si rallenta tra via Vittorio Montiglio e largo gemelli in direzione della galleria Giovanni XXIII e segnaliamo poi un incidente proprio all’interno della galleria Giovanni XXIII con rallentamenti e Code in direzione di via del Foro Italico per traffico in tangenziale est al Foro Italico code nelle due direzioni tra viale di Tor di Quinto via Salaria e poi altri file più avanti tra la via Tiburtina il bivio per il tratto Urbano della A24lezione di San Giovanni e poi file nelle due direzioni in viale Castrense e code anche su tutta via Cilicia qui in direzione di San Giovanni infine il trasporto proseguono i lavori serali sulla linea B1 della metro fino al 7 dicembre sulla tratta Castro Pretorio Laurentina servizio sospeso dalle 21 A fine servizio al posto dei treni sarà attivo il servizio bus navetta MB per aggiornamenti su traffico e trasporto pubblico nella tua città Chiama luce verde al numero verde 800 18 34 34 e tutto a risentirci un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma CapitaleIn collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma