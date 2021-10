Traffico Roma del 29-10-2021 ore 08:30

Luceverde Roma con andamenti sulle tratto Urbano della A24 verso la tangenziale a partire dal raccordo altri code a tratti sulle Grande Raccordo Anulare in carreggiata esterna della Prenestina alla Nomentana e file tra la via Appia lunga la carreggiata interna traffico sulla tangenziale est tra Viale dei Monti Tiburtini via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico ed è Largo Passamonti a via Nola verso San Giovanni prudenza per un incidente simulato con rallentamenti sul Lungotevere Michelangelo in prossimità di piazza delle Cinque Giornate altro incidente in via Vittorio Veneto nei pressi di via Liguria 1 in Prati in via Fabio Massimo all’altezza di via Germanico 1 in via collatini all’altezza via Claudio truffi dalle 9 manifestazione con corteo da Piazza Ugo La Malfa a Largo Bernardino da Feltre con termine previsto per le 13:30 oggi si terranno presso il Centro Congressi la nuvola le riunioni preliminari possibili disagi nella zona dell’EUR è sempre nella giornata di oggi discipline di traffico su via Ciro il Grande nelle vie adiacenti presso il Salone delle Fontane dove si tiene il vertice dei Ministri delle FinanzePer lo stesso motivo Simone sei del primo novembre l’intera rete metro ferroviarie di superficie subirà interruzioni deviazioni e limitazioni per i dettagli di questa e di altre notizie consultare il sito Roma punto luceverde.it da Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma