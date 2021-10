Traffico Roma del 29-10-2021 ore 10:00

Luceverde Roma trovati dalla redazione sul tratto Urbano della A24 code tra Tor Cervara è d’accordo altri code a tratti sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente dall’area di servizio casa Tiburtina traffico sulle principali strade verso il centro Tu la tangenziale est e file Treviglio con la 24 via Tiburtina e tre vie delle Valli via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico prudenza per un incidente precedente segnalato con Lungotevere Michelangelo in prossimità di piazza delle Cinque Giornate altro incidente in via Vittorio Veneto nei pressi di via Liguria 1 in via Tuscolana vicino via Antonio anile dalle 9 manifestazione con corteo da Piazza Ugo La Malfa per Largo Bernardino da Feltre con termine previsto per le 13:30 fine settimana all’insegna del G20 con disagi in tutta la zona dell’Euro è sempre all’Euro possibili disagi per una manifestazione in piazza per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da mani Barbara dormire tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della e della polizia locale di Roma Capitale

