Traffico Roma del 29-11-2019 ore 07:30

C’E’ MOLTO TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSSTRADE IN INGRESSO A ROMA

A NORD DELLA CAPITALE FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI

DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.

CODE A TRATTI VERSO ROMA CENTRO ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA

GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA

AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.

SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI.

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE

CASILINA ED APPIA

A ROMA SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI

DECIMA.

TRA LE 9,00 E LE 14,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO IN CENTRO,

PARTENZA DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E ARRIVO IN PIAZZA DEL POPOLO DOPO AVER

PERCORSO VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO VIA BARBERINI VIA SISTINA, VIALE

DELLA TRINITA’ DEI MONTI E VIALE D’ANNUNZIO

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma