Traffico Roma del 29-11-2019 ore 07:30
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C’E’ MOLTO TRAFFICO SU STRADE ED AUTOSSTRADE IN INGRESSO A ROMA
A NORD DELLA CAPITALE FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI
DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.
CODE A TRATTI VERSO ROMA CENTRO ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA
GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA
AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.
SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI.
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LE USCITE
CASILINA ED APPIA
A ROMA SUD RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI
DECIMA.
TRA LE 9,00 E LE 14,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO IN CENTRO,
PARTENZA DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E ARRIVO IN PIAZZA DEL POPOLO DOPO AVER
PERCORSO VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO VIA BARBERINI VIA SISTINA, VIALE
DELLA TRINITA’ DEI MONTI E VIALE D’ANNUNZIO
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma