Traffico Roma del 29-11-2019 ore 08:00
Più informazioni su
SU VIALE DI TOR BELLA MONACA CODE PER INCIDENTRE DA VIA DI TORRE NOVE AL
RACCORDO ANUALRE
ALTRO INCIDENTE CON CODE SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA LEONE XIII E VIEA
DELL FORNACI VERSO IL RACCORDO
TRAFFICO INTENSO SULLE ALTRE STRADE ED AUTOSSTRADE IN INGRESSO A ROMA
A NORD DELLA CAPITALE FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI
DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.
CODE A TRATTI VERSO ROMA CENTRO ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA
GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA
AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.
SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA
A24 DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASILINA ED
APPIA
A ROMA SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA CASTEL ROMANO A CASTEL DI
DECIMA E DA TOR DE CENCI ALLA CRISTOFORO COLOMBO.
TRA LE 9,00 E LE 14,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO IN CENTRO,
PARTENZA DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E ARRIVO IN PIAZZA DEL POPOLO DOPO AVER
PERCORSO VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO VIA BARBERINI VIA SISTINA, VIALE
DELLA TRINITA’ DEI MONTI E VIALE D’ANNUNZIO. DEVIAZIONI PER DIVIERESE LINEE
BUS
MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO
SITO ROMA.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE ROMA
———————–
AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma