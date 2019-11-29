Traffico Roma del 29-11-2019 ore 09:00
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INCIDENTI CON CODE SU VIALE DI TOR BELLA MONACA DA VIA DI TORRE NOVE AL
RACCORDO ANUALRE E SU VIA AURELIA ANTICA TRA VIA LEONE XIII E VIA DELL
FORNACI VERSO IL CENTRO CITTA’
A NORD DELLA CAPITALE FILE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI
DUE PONTI E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.
CODE A TRATTI VERSO ROMA CENTRO ANCHE SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA
GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA
AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.
SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI E CODE DALLA NOMENTANA A VIA DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO.
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA CASILINA ED
APPIA E IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA
A ROMA SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI ALLA CRISTOFORO
COLOMBO.
TRA LE 9,00 E LE 14,00 MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO IN CENTRO,
PARTENZA DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA E ARRIVO IN PIAZZA DEL POPOLO DOPO AVER
PERCORSO VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO VIA BARBERINI VIA SISTINA, VIALE
DELLA TRINITA’ DEI MONTI E VIALE D’ANNUNZIO. DEVIAZIONI PER DIVIERESE LINEE
BUS
IN TEMA DI TRAPSORTO PUBBLICO SERVZIO TRAM 8 INTERROTTO TRA LA STAZIONE DI
TRASPVERE E CASALETTO PER UN GUASTO AD UN TRENO SUILLA CIRCONVALLAZIONE
GIANICOLENSE
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34. MUOVITI CON NOI!
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma