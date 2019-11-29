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Traffico Roma del 29-11-2019 ore 09:30

di - 29 Novembre 2019 - 9:30

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SULLA  METRO A  RIAPERTA LA STAZIONE SFURIO CAMILLO 
INCIDENTE CON CODE  SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN PROSSIMITA’ DI VIA
ITALO CALVINO 
CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI 
E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.
RALLENTAMENTI  VERSO ROMA CENTRO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA
GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE  A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA
AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA. 
SI E’ FORMATA  UNA LUNGA CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL GRA ALLA
TANGENZIALE EST
SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI  E CODE DALLO SVINCOLO A24 ALLA
SALARIA  VERSO LO STADIO OLIMPICO.
SUL RACCORDO ANULARE  IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LA
BUFALOTTA E LA NOMENTANA E TRA CASILINA ED APPIA E IN ESTERNA A TRATTI TRA
PRENESTINA E BUFALOTTA
A ROMA SUD,  RALLENTAMENTI  SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI A VIALE CARLO
LEVI , FILE ANCHE SULLA ROMA FIUMINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA
MAGLIANA  
IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO,  I
MANIFESTANTI SONO PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, L’ARRIVO E’ PREVISTO 
IN PIAZZA DEL POPOLO DOPO AVER PERCORSO TRA LE ALTRE VIA VITTORIO EMANUELE
ORLANDO, VIA BARBERINI, VIA SISTINA,  VIALE DELLA TRINITA’ DEI MONTI E
VIALE D’ANNUNZIO. DEVIAZIONI PER DIVIERESE LINEE BUS
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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