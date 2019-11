Traffico Roma del 29-11-2019 ore 09:30

SULLA METRO A RIAPERTA LA STAZIONE SFURIO CAMILLO

INCIDENTE CON CODE SU VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN PROSSIMITA’ DI VIA

ITALO CALVINO

CODE PER TRAFFICO SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DEI DUE PONTI

E SULLA SALARIA DA VILLA SPADA ALLA TANG.EST.

RALLENTAMENTI VERSO ROMA CENTRO SULLA VIA CASSIA DA LA STORTA A LA

GIUSTINIANA E DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI GROTTAROSSA E POI SULLA VIA

AURELIA DA CASAL LUMBROSO A VIA AURELIA ANTICA.

SI E’ FORMATA UNA LUNGA CODA SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DAL GRA ALLA

TANGENZIALE EST

SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMAENTI E CODE DALLO SVINCOLO A24 ALLA

SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO.

SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA, CODE A TRATTI TRA LA

BUFALOTTA E LA NOMENTANA E TRA CASILINA ED APPIA E IN ESTERNA A TRATTI TRA

PRENESTINA E BUFALOTTA

A ROMA SUD, RALLENTAMENTI SULLA PONTINA DA TOR DE CENCI A VIALE CARLO

LEVI , FILE ANCHE SULLA ROMA FIUMINO DAL RACCORDO ANULARE A VIA DELLA

MAGLIANA

IN CENTRO E’ IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA CON CORTEO, I

MANIFESTANTI SONO PARTITI DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, L’ARRIVO E’ PREVISTO

IN PIAZZA DEL POPOLO DOPO AVER PERCORSO TRA LE ALTRE VIA VITTORIO EMANUELE

ORLANDO, VIA BARBERINI, VIA SISTINA, VIALE DELLA TRINITA’ DEI MONTI E

VIALE D’ANNUNZIO. DEVIAZIONI PER DIVIERESE LINEE BUS

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma